A 2021 novemberében debütáló Disney-film, az Encanto című musical több generáció együttélésének történetét meséli el. Jared Bush és Byron Howard Kolumbiában játszódó animációs filmje egyaránt elnyerte a kicsik és a nagyok tetszését. Nemcsak a sztori mondandója, hanem a zenei aláfestés is páratlan sikernek örvend.

A film egyik dala nemrég a Billboard Hot 100 slágerlista első helyén kötött ki – írja a CNN. A We Don’t Talk About Bruno című muzsika igazi telitalálat, nem meglepő, hogy a fülbemászó dallam letaszította a trónról Adele Easy On Me című slágerét. Lin-Manuel Miranda szerzeménye a második Disney-szám, amely a toplisták élére tört. (1993-ban az Aladdin zenéje, A Whole New World vezette a listát.) Az Encanto slágerét a Billboard szerint több mint 34 millió alkalommal hallgatták meg a zenei platformokon.