Mint azt korábban már az Index is megírta, nyáron érkezik hazánkba a Disney Plus streamingszolgáltatás, aminek már az árát is tudjuk.

A Disney Plus még 2019-ben indult, azonban hozzánk csak idén nyáron érkezik hivatalosan. A Gamestar nemrég arról számolt be, hogy a Marvel, Star Wars, illetve egyéb tartalmakat felvonultató szolgáltatás havi 3090 forintba fog kerülni, de lehetőség van arra is, hogy egész évre előfizessünk, ez esetben 30990 forintot kell fizetnünk.

Egyébként a március 8-án debütáló HBO Max havidijára is fényderült, amiért 2390 forintot kérnek majd.