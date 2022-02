Mozgolódások vannak a Joker második része körül, amiben akár Willem Dafoe is szerepelhet.

Elképesztő sikert aratott a nézők és a kritikusok körében Todd Phillips Jokere, amiben Batman ősellenségét Joaquin Phoenix formálta meg, méghozzá egy igen rendhagyó módon.

A film vége nyitott maradt egy esetleges folytatásra, amiben a címszereplőt alakitő Phoenix is benne lenne. Sőt, a nemrég Zöld Manóként visszatérő Willem Dafoe azt is elárulta, hogy nagyon szívesen lenne egy Joker-imposztor az új részben.

A Gamerstar most arról számolt be, hogy a Warner Bros. nemrég kézhez kapta a Joker 2 forgatókönyvét, amit a pletykák szerint, Phillips tavaly óta dolgozott. Ha ez igy van, és a stúdió zöld lámpát ad a projektnek, 2023-ban már foroghat is a Bűn bohóc hercegének újabb filmje.