Tavaly augusztusban az Index is beszámolt arról, hogy közös tetkót varratott Travis Barker és Machine Gun Kelly.

Fotó: Emma McIntyre /AMA2020 / Getty Images Hungary

A tetoválás MGK legújabb albumának címe, a Born With Horns lett, ugyanis nagy mértékben közreműködött benne a Blink-182 dobosa. A rapper azonban most meghúzta a váratlant, hiszen hat hónappal a tetoválás elkészülése után bejelentette, hogy átnevezi az albumot Mainstream Sellout-ra. A hírt egy TikTok videóban közölte Travissel, amit úgy vezetnek fel, hogy bármi történjék is, ők barátok maradnak.

A bejelentés nem különösebben hatotta meg Travist, inkább nevettek rajta egy jót. Tekintve, hogy testének 90%-át amúgy is tetoválások borítják, valószínűleg nem igazán bánta meg a közös feliratot.