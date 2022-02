Nemrég ért véget a Szex és New York sorozatának folytatása, aminek esetleges folytatásáról is beszélt most a főszereplőt alakitó Sarah Jessica Parker.

A Just Like That néven futó Szex és New York folytatás kifejezetten sikeres sorozatnak mondható a rajongók körében, az utolsó epizód után pedig felmerül a kérdés, hogy látjuk-e még Bradshawékat egy második évadban, vagy örökre búcsút inthetünk nekik.

Nemrég Sarah Jessica Parker, a sorozat főszereplője egy Instagram-posztban emlékezett meg a sorozatról, illetve belengette annak esetleges folytatását is.

Mint írta, emeli poharát azokra az emberekre, akik részt vettek a Just Like That megalkotásában, illetve köszönetet mondott a nézőknek is, akik részt vettek velük ebben az utazásban.

Ti vagytok az oka annak, hogy felkeljünk és munkába induljunk. mi pedig mindent megtettünk azért, hogy egy izgalmas történetet mutassunk meg. Egészségetekre, votre santé, és rengeteg szeretet, hála nektek. Amíg újra nem találkozunk

– zárta gondolatait a színésznő, amiből joggal lehet arra következtetni, hogy nem ez volt az utolsó Szex és New York epizód az HBO-n.