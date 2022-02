A miniszterelnököt családja társaságában - Orbán Ráhel és Tiborcz István nélkül - kapta lencsevégre a Blikk.

A kormányfő a SALT nevű Michelin-csillagos étteremben vacsorázott rokonaival péntek este, amit kiszúrt a bulvárlap.

Úgy tudják, hogy egészen fél 12-ig maradt Orbán Viktor, a jó hangulat közepette a bor mellett egy vagy két kupicával is lecsúszott. Szükség is lehetett az alkoholos nedűre, ugyanis az étterem honlapja szerint egy menü 15 fogást is magába foglal.