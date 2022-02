Megkerült a gödöllői polgármesteri hivatal macskája, Bürgi (teljes nevén: Frau Bürgermeisterin von Gödöllő).

Fotó: Facebook

Eltűnésének hírét a múlt héten jelentették be, ezt követően pedig pénzjutalmat is ajánlottak annak, aki megtalálja a macskát. Most Bürgi Facebook-oldalán számoltak be a jó hírről.

Azt írták: a macska már evett, és most alszik egy nagyot, holnap pedig orvoshoz viszik, hogy biztosak legyenek benne, minden rendben van.