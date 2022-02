A Grammy-díjas, amerikai előadó az atlantai State Farm arénában lépett fel hétévégen, ahol nem csak énekhangjával, hanem emberségével is elkápráztatta a rajongóit – szúrta ki a Deadline.

A koncert alatt ugyanis a közönség soraiban valaki rosszul lett, nehéz légzéssel küzdött, segítségre volt szüksége. Eilish ezt észlelve azonnal leállította a showt és a rajongó segítségére sietett.

Inhalátorra van szükséged? Van valakinél egy inhalátor? Ki kell jönnöd a tömegből vagy maradsz?

– szólt ki a színpadról az aggódó énekes, aki addig nem volt hajlandó folytatni a showt, amíg meg nem győződött arról, hogy minden rendben van. – Addig nem folytatom a koncertet, amíg mindenki jól nem lesz!

Az esetről videó is készült:

Az eset kapcsán akaratlanul is mindenkinek Travis Scott novemberi Astroword fellépése juthat eszébe, ahol is tömegpánik alakult ki, nyolc ember már a helyszínen életét vesztette, több tucat rajongó pedig kórházi kezelésre szorult. Akkor sokan azt nehezményezték, hogy a rapper nem állította le időben a koncertet, pedig látta, hogy baj van. Eilish most megmutatta, így is lehet ezt!