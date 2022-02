Ugyan a rajongók január elsején már megkaphatták a régóta remélt nagyszabású újraegyesülést a Visszatérés Roxfortba című dokumentumfilmtől, de úgy néz ki azóta, maguk a szereplők is rajta maradtak a régi nosztalgikus hangulaton.

Matthew Lewis, akit a filmekből csak Neville Longbottomként ismerhettünk meg, instagram oldalán nemrég egy olyan történetet osztott meg, ami akár a közös találkozó egyik legfergetegesebb pillanata is lehetett volna.

Mint azt az immár felnőtt színészektől megtudhattuk, annak idején a stábon belül különös figyelmet fordítottak arra, hogy az akkor tizenéves gyerekszínészek a lehető legkomfortosabb módon tölthessék el forgatási napjaikat. Talán így eshetett meg, hogy David Heyman, producer, a „bölcsek köve" kezdeti munkálatai közt, vélhetően azért, hogy kicsit jobban összeszoktassa az ifjoncokat, elvitte őket egy kis csapatépítőre.

Már pár hete forgattunk szerintem. Rupert (Ron) is velünk volt és az is elég biztos, hogy az ott David Heyman, Daniel (Harry) mögött. Ha jól emlékszem aznap este egy „Végzetes Négyes" mérkőzést láthattunk Stone Cold, Triple H, Kurt Angle és Dwayne Johnson azaz A Szikla között. Aranykorszak. Egyúttal valószínűleg ez volt az utolsó alkalom, amikor Daniel és Rupert együtt mehettek be a Sheffield belvárosában levő McDonald's-ba anélkül, hogy megrohamozták volna őket. Őrület