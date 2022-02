Bár idehaza nem igazán releváns hír, az Egyesült Királyságban élő gyerkőcöknek nagy nap a vasárnap.

Fotó: Pool / Getty Images Hungary

Február 13-án ünnepli húszéves évfordulóját az angol BBC csatorna CBeebies Bedtime Story című műsora, amelynek koncepciója azon alapul, hogy híres emberek olvasnak esti mesét a gyerekeknek. Az adás az Egyesült Királyságban hatalmas népszerűségnek örvend, szinte minden gyerekes család kötelező programként tekint rá, így érthető, hogy hatalmas izgatottság övezi a vasárnapi műsort,

abban ugyanis Cambridge hercegnéje, tehát Kate Middleton fog olvasni, ráadásul már azt is lehet tudni, hogy mit.

A kiválasztott mese Jill Tomlinson The Owl Who Was Afraid of the Dark című alkotása lesz, amely egy olyan bagoly történetét meséli el, aki sikeresen legyőzte a félelmeit. A műsorban korábban olyan nevek fordultak meg, mint Tom Hardy, Chris Evans vagy Suranne Jones.