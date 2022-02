Hatalmas dekoltázst villantott.

Fotó: Arturo Holmes / Getty Images Hungary

Ryan Reynolds és felesége, Blake Lively a legtöbbször az egyszerűségük miatt kerülnek a bulvárlapok címlapjára, a hollywoodi sztárokhoz viszonyítva ugyanis felettébb hétköznapi életet élnek. Blake azonban úgy gondolta, kicsit most kilép a komfortzónájából, és magára ölt egy olyan lila kezeslábast, mely alig takar valamit a bájaiból.

A ruhát a színésznő a The Music Man című mű New York-i vörös szőnyeges bemutatóján viselte, anyagából kiindulva pedig több részletet is kiemelt Blake testén.