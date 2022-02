Tavaly májusban az Index is beszámolt arról, hogy ötvenévesen édesanya lett a modell.

Akkoriban még csak találgatni lehetett, hogy Naomi Campbell örökbefogadta-e a kislányt, vagy béranya segítségével született meg a gyermeke. A babával kapcsolatban nem igazán nem osztott meg részleteket, de a brit Vogue magazinnal most kivételt tett, hiszen elvállalt egy címlapot és interjút is adott nekik. A vele készült beszélgetésben elmesélte, hogy a jövőben szeretne kiadni egy saját könyvet, emellett pedig az anyaságról is mesélt. Leszögezte például, hogy nem fogadta örökbe a kisbabát, hanem a saját lánya, valamint azt is, hogy nem hajlandó elárulni a nevét és a közösségi médiában sem szeretné mutogatni.

A fotón kislányát tartja a kezében, a kisbaba arcát pedig csak oldalról láthatjuk.