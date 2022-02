Tóth Vera még a Megasztár című tehetségkutatóban ismerkedett meg Mujahid Zoltánnal, akivel azóta is jó barátságot ápol. Az énekesnő ezt most az Instagramján is fontosnak érezte megosztani.

Az idő nem fontos, de mi már lassan húsz éve barátok vagyunk. A Megasztárban ismerkedtünk meg, tizennyolc évvel ezelőtt. Az első időkben nem bírtuk egymást, de az égiek más sorsot szántak nekünk. Jóban, rosszban együtt lenni, ez a mi történetünk. Jó érzés, amikor valaki ennyi idő után is ott van melletted, de ez fordítva is így van

– olvasható a megosztott fotó mellett.