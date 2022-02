A brit One Direction együttes egykori frontembere közösségi oldalán jelentette be idei világturnéjának helyszíneit, amely impozáns line-up között július 13-án Budapestre látogat. Örülhetnek tehát a hazai rajongók, ha minden jól megy a Love On Tour 2022 részeként idén nyáron már a Papp László sportarénában hullámozhatnak élőben kedvenc előadójuk számaira.

Fotó: CBS Photo Archive / Getty Images Hungary

Az első nagy-britanniai helyszínekig viszont még bőven akad ideje a világhírű énekesnek, akit ráadásul a napokban több helyszínen is sikerül lencsevégre kapnia a fanoknak. Egyszer teljesen félreérthetetlen módon a készülő My Policeman című film forgatási munkálatai közepén érték.

Az azonos című romantikus regény filmadaptációja egyébként R besorolással fog érkezni,

ami nálunk +18-as minősítést jelentene, tehát ilyen tekintetben is látszólag kész határokat feszegetni az előadó.

Fotó: Karwai Tang / Getty Images Hungary

Másik esetben pedig egy eddig ismeretlen projekt forgatásán volt látható, ami feltehetőleg egy újabb zenei videóklipjéhez vagy albumához készül. Styles közvetlen London szívében, a Buckingham-palota környékén volt látható, ahol egy túlméretezett ágyon pizsamában "ébredezett". Úgy tűnik tehát, hogy tőle megszokott módon ismét egy kreatív klippel fog jelentkezni valamikor a közeljövőben.

