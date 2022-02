A 25 éves Sofía Jirau már gyerekkora óta erről álmodozott, vágyai pedig most végre beteljesülhettek.

A Puerto Ricó-i lány a fehérneműket készítő cég Love Cloud elnevezésű kollekciójában tűnt fel, ezzel ő lett a Victoria's Secret első Down-szindrómás modellje. A hatalmas elismerésről Jirau az Instagram-oldalán is beszámolt, ahol a következőket írta:

Egy nap megálmodtam, majd megdolgoztam érte és mot valóra is váltottam. Végre elárulhatom a nagy titkomat... Én vagyok az első Down-szindrómás Victoria's Secret modell. Köszönöm a támogatóimnak és a Victoria's Secretnek is, hogy meglátta bennem #WithoutLimits modell és a Love Cloud kampány részéve tett. Ez még csak a kezdet

– fogalmazott a modell, aki egyébként nem idegen a divat világában, feltűnt már a New York-i divathét kifutóján is, három évvel ezelőtt, 2019-ben pedig megalapította saját, Alavett nevű divatmárkáját is, írja a Mirror.