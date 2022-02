Eddig nem szeretett volna reagálni, most azonban már kénytelen volt.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Weisz Fanni exférje, Hajmásy Péter tavaly az RTL Klub műsorvezetője, Nádai Anikó mellett találta meg a boldogságát.

Az elmúlt hónapok során sor került a lánykérésre is, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy Hajmásyból hamarosan apuka lesz, Nádai ugyanis második gyermekével várandós, akinek már a nevét is tudni. Persze a hír hallatán egyből mindenki Fanni Instagram-oldalát kezdte el kérdésekkel bombázni, a modell azonban inkább nem reagált – egészen mostanáig.

Annyira sokan kérdeztétek ezt, ezért most nektek egyszer elmondom. Valójában teljesen közömbös számomra. Az exférjem a múlt, Anikót meg nem ismerem. Kívánok a babának jó egészséget és boldog életet

– szúrta ki a Fanni Instagram-oldalán megjelent szöveget a Life.hu. A modell egyébként január végén jelentette be, hogy Nádai Anikó expárjával, Bókay Gergővel való kapcsolata is véget ért. Mint mondták, szeretetben váltak el és úgy érzik, a továbbiakban is számíthatnak majd a másikra, de együtt már nem szerették volna folytatni a kapcsolatukat.