Még egy éve sincs, hogy beszámoltunk Schmuck Andor válásáról, a politikusra máris rátalált a szerelem.

Mint írtuk, Schmuck akkor a nála 27 évvel fiatalabb Eszterrel bontotta fel a házasságát, amit nem vert nagydobra, mindössze egy Facebook-posztot szánt a dolognak, most azonban újra szerelmes.

Óriási köztünk az összhang, és folyamatosan csiszolódunk össze. Ő elfogad olyannak, amilyen vagyok, és szerintem ennél több nem is kell. Azt nem árulom el még, hogy ki rabolta el a szívemet, de annyit megsúghatok, hogy ha a csillagok állása is úgy akarja, akkor idén el is veszem őt feleségül