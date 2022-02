Nem kevés meglepetést és még annál is több drámát tartogatott a Sztárban Sztár legutóbbi adása, melyet lapunk ezúttal is a stúdióból követhetett végig.

Mint írtuk, számunkra is meglepő volt, hogy az adás végén nem Zámbó Krisztiánnak, hanem az egyébként teljesen jó produkciót hozó Orsovai Reninek kellett a műsorból távoznia – mely mint utólag kiderült, nem csak a nézők, de a szakma tagjai között is kisebb felháborodást keltett, a Renivel korábban többször is együttműködő Deniz például a következő gondolatokat osztotta meg Facebook-oldalán:

Nehéz most szavakat találnom a Sztárban Sztár mai adása után de megpróbálom röviden. Ez egy újabb erős tükör amibe belenèzhetünk. A közízlés és a kultúra romokban. Elég csak a trending dolgokat úgy általában megnézni. Már rég nem a tehetség vagy tartalom a legfontosabb hanem jelen esetben a vihorászás. A közönség döntött csak úgy mint youtubeon

– kezdte a rapper, hozzátéve, hogy nem tagadja, dühös a történtek miatt, de semmiképp sem Zámbó Krisztiánra vagy a műsorra, hanem egyszerűen csak a jelenségre.

Vagánykodás, erőszak, 1 bites üzenetek, ez az amire a világ a legjobban rezonálni tud. Volt egy dalom még nagyon régen ami ugyan nem erről szól de a címe sokszor eszembe jut: hol a fény? Reni! Ez nem volt fair, de ez nem a Te szégyened, a tehetségedből semmit nem von le!

– fejezte be.

