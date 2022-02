Az RTL Reggeli mai adásában az X-Faktor idei évadának győztese, Alee volt a vendég, ahol egy több mint 12 perces interjút adott arról, mi van vele mostanában.

Fotó: RTL/ Reggeli

A beszélgetés végén arra terelődött a téma, hogy állítólag rengeteg nő odavan a rapperért, korosztálytól függetlenül. Ezt Alee is megerősítette, valamint hozzátette, hogy sokan be is próbálkoznak nála, de ezzel még egyszer sem élt vissza és a jövőben sem tervez ilyesmit.

Emellett az is kiderült, hogy jelenleg nem él párkapcsolatban, és mint mondta, nem keresi a szerelmet, de nincs is elzárkózva tőle. Az adás végén pedig megosztotta a nézőkkel, hogy milyen lány fogná meg igazán: