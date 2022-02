Ugyan még nem kaptunk hozzá előzetest, de azt már nagyjából sejthetjük, mi vár ránk a MARVEL egyik idei nagy dobásában, a Thor: Szerelem és Mennydörgésben, amiben Chris Hemsworth mellett Christian Bale, illetve Natalie Portman is fel fog tűnni.

Utóbbi nem is akármilyen szerepben, ugyanis ő lesz a filmben a Mighty Thor néven futó karakter, aki gyakorlatilag Thor női változata. Egy nemrég kiszivárgott figura fotója most leleplezte Jane Foster (Portman karakterének civil neve) Thor páncélzatát, amihez a Mjölnir is tartozék lesz.

Azt érdemes megjegyezni, hogy a Mighty Thor figura már 2014-ben debütált a MARVEL képregényekben, ahol Jane Foster egy időre átvette a stafétát, vagy inkább a kalapácsot, Thor Odinsontól, elnyerve ezzel az erejét.

A Taika Waititi rendezésében készülő negyedik Thor-film, valamikor idén fog moziba kerülni.