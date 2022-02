Az orosz elnök eddig is kiváló mémforrásnak bizonyult, legutóbb az Orbán Viktor által is közelről megismert tárgyalóasztala szolgáltatott témát. Az ukrajnai kavarás azonban új helyzetet teremtett, és a névtelen mémgyárosok mellé megérkezett a nehéztüzérség is.

Vlagyimir Putyin hétfői beszédében, amellyel legújabb kalandjának ágyazott meg, kétségbe vonta Ukrajna létezésének jogosultságát, és a bolsevikok kreálmányának nevezte az országot.

Az nem meglepő, hogy a válasz nem késett sokáig, az már annál inkább, ki volt az elkövető:

A világpolitikai trollkodás a kijevi amerikai nagykövetség Twitter-oldalán jelent meg, új színnel gazdagítva a diplomácia egyébként sokszor unalmas eszköztárát. A mém, amelynek egyébként több verziója is létezik különböző városokkal, finoman emlékezteti Putyint, hogy az általa lesajnált Kijevnek jóval gazdagabb a múltja, mint a csak évszázadokkal később alapított Moszkvának.