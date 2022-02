236 857 tonnás hajótest, 6988 utas és 2300 fős személyzet – a 362 méter hosszú Wonder of the Seas a világ legnagyobb óceánjárója, amely – mint az Index is megírta – március 4-én fut ki Fort Lauderdale kikötőjéből, és egy Karib-tengeri körút után májusban Európa felé veszi az irányt.

A rekorder hajót 2019 áprilisában kezdték építeni a franciaországi St. Nazaire-i Chantiers de l'Atlantique nevű gyárban, és a pandémia miatt egy évet csúszott a debütálása.

A Wonder of the Seas 18 emeletén nyolc „városrészt” alakítottak ki, köztük a Royal lakosztály névre keresztelt negyedet merülőmedencével, a létező legnagyobb tengeri csúszdával, napozóterasszal és kétszintes bárral. A városrészek egyikében 20 ezer növényt költöztettek, és egy medencés mozit, valamint színház- és koncerttermet is felépítettek a fedélzeten.