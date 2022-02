Az énekes felesége, Luisina Lopilato negyedik gyermekükkel várandós.

A gólyahírt szokatlan módon, Bublé új I'll Never Not Love You című számához készült videóklipjéből derül ki, amelyben felesége is főszerepet kapott. A pár ikonikus filmjeleneteket játszik el az új dalban, így láthatjuk őket többek között a Szerelmünk lapjai, az Igazából szerelem és a Titanic szerelmespárjaként is.

A több mint négyperces videó végén már a jelenben, gyermekeik koszorújában, egy bevásárlóközpontban láthatjuk őket, feleségének pedig már látszik a gömbölyödő pocakja. A dal megjelenése után Michael Bublé megerősítette a hírt, hogy tényleg gyermeket várnak.