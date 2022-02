Hétfőn tartották Párizsban az új Batman-film premier előtti vetítését, az eseményen pedig nem csak a két főszereplő, Robert Pattinson és Zoe Kravitz jelent meg, hanem a PSG labdarúgója, Neymar is.

A focista állítólag hatalmas Batman-fan, így nem is volt kérdés, hogy első kézből megnézni majd az új filmet, közben pedig kicsit promótálja is azt. Neymar a premieren fotózkodott a színészekkel, valamint a rendezvény egy pontján még egy, a helyszínen kihelyezett Batmobilt is kipróbált, amit láthatóan nagyon élvezett.