A Phoenix Rising című dokumentumfilmben Evan Rachel Wood mellett több áldozat is elmeséli milyen szörnyűségeket kellett elszenvedniük Marilyn Manson által.

Fotó: E. Charbonneau / Getty Images Hungary

A film első része a Sundance filmfesztiválon debütált, amelynek fő narrátora a Westworldből ismert színésznő. Wood, ahogy már korábban is, most is nyíltan vallott arról, ahogy a zenész lényegében a kamerák előtt erőszakolta meg őt, egy klipforgatás során.

Manson ugyan sokáig próbálta elhallgattatni őt, de ez csak egy ideig sikerült neki.

A filmben több korábbi áldozat is megszólal, akik azért hallgattak mostanáig, mert évekbe telt, mire realizálták, hogy abúzus áldozatai voltak és a mai napig nehéz erről beszélniük. Wood most többek között azért is küzd, hogy a többi áldozattal együtt feldolgozhassák a történteket és Manson ne ússza meg rémtetteit.

A Phoenix Rising március 15-én debütál az HBO Maxon.