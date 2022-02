Hollywood egyik legkedveltebb házaspárja is támogatását fejezte ki az ukrán menekültek felé, valamint azt is bejelentették, hogy adománygyűjtésbe kezdenek.

Fotó: Taylor Hill / Getty Images Hungary

Ryan Reynolds Twitter-oldalán osztotta meg a kezdeményezést, amelyből az is kiderül, hogy hajlandók megduplázni a befolyt összegeket, ez pedig akár az egymillió dollárt is elérheti. Blake Lively Instagram-oldalán is beszámolt a kezdeményezésről, így segítve a több mint 50 ezer ukrán menekültet, akik az elmúlt 48 órában kénytelenek voltak elhagyni otthonaikat.

