Greta Lee mellett természetesen mások is kifejezték szolidaritásukat.

Fotó: Jemal Countess / Getty Images Hungary

Az Apple TV+-on futó The Morning Show sztárja egy kék-sárga Marc Jacobs ruhában jelent meg a SAG-gála vörös fehér szőnyegén, mely egyértelmű utalás volt a jelenleg fennálló háborús helyzetre. A színésznő mellett mások is kifejezték szolidaritásukat, Michael Douglas például egy a zakójába helyezett kék-sárga díszzsebkendővel jelent meg – de többen is beszédet mondtak a béke nevében, írja a Daily Mail.

