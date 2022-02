Insta-sztorijában tájékoztatta közönségét az amerikai punk rock zenekar, hogy az orosz-ukrán háború miatt nem tartja meg a Hella Mega Tour keretében májusra meghirdetett koncertjét Moszkvában.

Nehéz szívvel, de a jelenlegi események fényében úgy érezzük, le kell mondanunk a közelgő koncertünket a Spartak Stadionban. Tisztában vagyunk vele, hogy ez a pillanat most nem a stadion rockról szól, hanem valami sokkal nagyobbról. De azt is tudjuk, hogy a rock and roll örök és bízunk benne, hogy a jövőben lesz hely és idő, hogy visszatérjünk. A megváltott jegyek árát a vásárlás helyszínén visszatérítik