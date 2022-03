Mint arról korábban az Index már beszámolt, nagy szenzációnak számít az az étterem Skóciában, ahol egy robotcica szolgálja fel az ételeket.

Fotó: Trófea Cukrászda

Azonban nem kell messzire mennie annak, aki szívesen találkozna Miyakoval, ugyanis ezt a robotot Budapesten is alkalmazza az egyik legnépszerűbb étteremlánc.

A Bella névre keresztelt pincér nem csak a recepción segít be, de az asztalhoz kíséri a vendégeket, az italról is gondoskodik, miközben indexel, illetve a szennyest is eltakarítja az asztalokról.