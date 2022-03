Aquaman igazi apuka üzemmódba kapcsolt a The Batman premierjén.

Jason Momoa két gyermekével, Lola és Naoka-Wolf társaságában jelent meg a The Batman New Yorkban tartott díszbemutatóján, hogy ezzel is támogassák a Macskanőt alakító Zoe Kravitzet.

Momoa úgy viselkedett, mint egy igazi büszke apuka, aki saját kamerájával rohangál fel-alá, hogy fotókat készítsen: