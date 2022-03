Végső előzetest kapott a hányatott sorsú Sony-Marvel film, a Morbius, amiben Jared Leto alakítja a vérszívó antihőst.

Fotó: YouTube

A filmet számtalanszor elhalasztották már, a koronavírus is többször keresztbe tett neki, de most úgy tűnik tényleg mozikba kerül a Morbius, aki néha ellensége, olyakor pedig alkalmi harcostársa is a képregényekben Pókembernek.

A filmben egyébként feltűnik Michael Keaton is, aki ismét a Keselyűt fogja alakítani, ami azért is fura, mert ő a Disney-féle MCU-ban akasztotta össze bajszát Tom Holland Pókemberével, de hát a multiverzum miatt már semmin sem szabad meglepődni.