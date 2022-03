Egy kiskutya keltette fel a színész érdeklődését, amely az ukrán hadsereghez szegődött.

Pár napja jelent meg egy videó arról, hogy ukrán katonák magukhoz vettek egy fagyoskodó kutyát, amely azóta őket védi. A kisméretű eb a Rambo nevet kapta.

A Rambo-filmek sztárja is felfigyelt a történetre, amit meg is osztott az Instagram-oldalán, egyben azt is világossá téve, mit gondol az orosz-ukrán háborúról.

Az isten áldja meg az összes hihetetlenül bátor férfit, nőt és gyermeket... ennek a rémálomnak, ördögi tragédiának véget kell vetni!

– olvasható Sylvester Stallone posztjában.

