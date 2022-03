Az ukrán származású színésznő és párja mindeddig nem nyilatkozott, most azonban hatalmas bejelentést tettek Instagram-oldalukon.

Kunis elmondása szerint még soha nem volt büszkébb arra, hogy ukrán lehet, mire Ashton egyből rávágta, hogy soha nem volt még büszkébb arra, hogy egy ukrán felesége lehet. A hollywoodi páros a GoFundMe nevű platformon keresztült indított gyűjtést, azzal a céllal, hogy összesen harminc millió dollárt adományozhassanak – ehhez azonban ők már most hozzátettek három milliót, átszámítva kb. egymilliárd forintot.

Miközben tanúi vagyunk az ukránok bátorságának, tanúi vagyunk azoknak a szörnyű állapotoknak is, melyet a biztonságot választók kell, hogy elviseljenek. A GoFundMe-n keresztül ez az adománygyűjtés azonnali hatást gyakorol majd egyaránt a menekültekre és a humanitárius szervezetekre is. Az adományokból a Flexport.org és az Airbnb.org, két olyan szervezet részesül, amelyek aktívan tevékenykednek a helyszínen, és azonnali segítséget nyújtanak azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. A Flexport.org segélyszállítmányokat szervez a lengyelországi, romániai, magyarországi, szlovákiai és moldovai menekültek számára, az Airbnb.org pedig ingyenes, rövid távú szállást biztosít az Ukrajnából menekülő menekülteknek

– olvasható a rövid videó leírásában, melynek a végén a pár megjegyezte, hogy aki Ukrajna mellett áll, az támogatja is az ukránokat. Kunis és Kutcher mellett egyébként több világsztár is felhívta már az adományozás fontosságára a figyelmet, többek között Ryan Reynolds és Blake Lively, Ellen DeGeneres, Pink és Will Smith lánya, Willow Smith is posztolt már az orosz-ukrán helyzetről.

Az orosz–ukrán háború eseményeit folyamatosan követjük, percről percre frissülő cikkünket itt találja.