A két énekes még tavaly novemberben jelentette be, hogy közel két együtt töltött év után a jövőben már külön utakon folytatják.

Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary

Cabello és Mendes akkor egészen szűkszavúan nyilatkoztak:

Úgy döntöttünk, hogy véget vetünk a romantikus kapcsolatunknak, de az egymás iránti szeretetünk erősebb, mint valaha. Legjobb barátokként kezdtük a kapcsolatunkat, és továbbra is legjobb barátok maradunk

– mondták akkoribban, az énekesnő azonban most végre elárulta, mi volt a valódi ok a szakításuk mögött. Camila a hamarosan megjelenő új zenei albuma kapcsán az Apple Music 1 munkatársával, Zane Lowe-val beszélgetett a New Music Daily című műsorban.

A prioritásaim ingadoztak, és a fókuszom is változott az életem során. (...) Ugyanez történt azokkal az évekkel is, amikor együtt voltunk. Csak arra koncentráltam, hogyan élhetek boldog életet, és hogyan lehetek egy egészséges, boldog kapcsolatban. Sokat jártam terápiára. A fókuszom tényleg eltolódott

– mesélte a 24 éves énekesnő, hozzátéve, hogy úgy érzi, mindkettejükkel ez történt, és mivel nagyon fiatalon csöppentek bele a szakmába, csak most tanulják meg, hogy lehetnek egészséges felnőttek.

(Forrás: Just Jared)