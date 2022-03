Will Smith 2007-ben alakította az utolsó embert a Földön, aminek most érkezik a folytatása.

Fotó: Kevin Winter / Getty Images Hungary

A színész Instagramon jelentette be, hogy Michael B. Jordannel közösen forgatják a Legenda vagyok folytatását, amihez a kihalt New York utcaképét csatolta. A 2007-es film története szerint, az emberiség teljesen eltűnt a Földről egy vírusnak köszönhetően, illetve mutáns vámpír/zombi lényekké változtak, akik éjjel aktivak.



A bejelentés önmagában azért is érdekes, mert, és most 15 éves spoiler következik, Will Smith karaktere a filmben feláldozza magát, igy nem tudni, hogy miként fog visszatérni a folytatásban, de az is lehet, csak visszaemlékezés formájában elevenedik meg a karaktere.