Egy új kutatásból kiderült, kinek a dalait érdemes lejátszani házi kedvenceinknek elalvás előtt.

A Hillarys friss tanulmánya a Spotify legnépszerűbb alvós lejátszási listáit elemezte, hogy kiderítse, mely énekesek dalai altatják el leginkább a kutyákat. A lista a következőképp alakult:

Ed Sheeran Taylor Swift John Mayer

Állítólag Ed Sheeran The Joker and the Queen című akusztikus dala lett a legnépszerűbb a négylábúak körében, emellett pedig az is kiderült, hogy alapvetően az akusztikus és instrumentális zene a legpihentetőbb számukra. A Hillarys egyébként a március 18-ai alvás világnapja alkalmából végezte a kutatást, és azt is megvizsgálták, hogy mely előadók a legnyugtatóbbak a gazdik számára - az első három helyen a The Weeknd, Drake és a One Direction végzett.

(Forrás: Mirror)