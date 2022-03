Elképesztően aranyosak!

Nemrégiben még arról számolt be az Index, hogy a végtelenségig megromlott Berki Krisztián és Berki Renáta házassága, feleség ugyanis arra kérte Krisztiánt, hogy egy időre költözzön el egy szállodába. Ezek után már csak olaj volt a tűzre, hogy Krisztián mellett egy másik nő is feltűnt – most azonban úgy néz ki, mégis házasságuk megmentésén dolgoznak, az egész család ugyanis kivonult Mexikóba nyaralni.

A pihenésről Berki egy fotót is posztolt, karjaiban épp kislányát, a pár hónapos Berki Emma Kateřinát tartja.

Az ember nem tud mindent szavakkal, de mindent tud a szívével

– írta a fotóhoz Krisztián.