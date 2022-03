Romeo Beckham és barátnője közösen álltak modellt a Puma x AMI kolleborációja során.

Fotó: Puma x Ami via Bestimage

Mia Regan és Romeo Beckham elég jól állnak egymásnak a Puma és az Ami közösen kiadott kollekciójának reklámjában, amiről most több fotót is megosztottak most.

A páros bemutatták az új kollekciót, ami gendersemleges darabokkal is készül, hogy bárki viselhesse őket.