Ed Sheeran nem túl jó hangulatban hagyta el a bíróságot.

Az énekes plágiumpere nemrég kezdődött, ahol Sheerannek be kell bizonyítania, hogy ellentétben Sami Chorki és Ross O'Donoghue dalszerzők állításával szemben, nem lopta el tőlük a Shape of You alapját.

Elsőként egyébként hitelrontás miatt Sheeran fordult bírósághoz, mire a két dalszerző plágium vádjával visszaperelte az énekest.

A per azért is nagyon fontos Sheeran számára, mert a Shape Of You a legtöbben eladott dalnak számított 2017-ben a szigetországban, aminek klipjét több milliárd alkalommal nézték meg a YouTube-on, a Spotify rekordról nem is beszélve.