Miután Katalin hercegné és Vilmos herceg elsőként állt ki nyilvánosan a királyi család tagjai közül az ukránok mellett, nem is volt kérdés, hogy a segítségükre sietnek.

Fotó: WPA Pool / Getty Images Hungary

A királyi pár néhány nappal ezelőtt ellátogatott az Ukrán Kulturális Központba, ahol Ukrajna egyesült királyságbeli nagykövete, Vadym Prystaiko és felesége, Inna Prystaiko vezette körbe őket. A britek is nagyban hozzájárulnak az orosz-ukrán háború sújtotta területeken élők megsegítéséhez,

eddig ugyanis összesen 132 millió fontnak megfelelő adományt gyűjtöttek össze számukra.

Katalin és Vilmos látogatásakor is rengeteg adomány érkezett a központba, amit együtt válogattak ki, majd csomagoltak be, a hercegné pedig még házi süteményekkel is készült, amit az önkénteseknek osztogatott.