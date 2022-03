A Tonight Show vendége volt az új Marvel-sorozat sztárja.

A beszélgetés során szó esett Mace Winduról is. Jackson vendége volt a The Graham Norton Show-nak 2013-ban, ahol már előkerült a lézerkardján lévő írás, de most bővebben is kifejtette a dolgot. A kard gombján a „BMF” felirat olvasható, ami utalás a színész egyik korábbi szerepére a Ponyvaregényben.

Quentin Tarantino filmjében Jules pénztárcáján szerepelt a „faszagyerek” (eredetileg „bad motherf*cker”) felirat, a Star Wars stábja pedig ezzel szeretett volna kedveskedni a színésznek.

Azért tették, mert szeretnek engem, nem én kértem ezt. Amikor véget ért a forgatás, akkor mutatták meg a kardon lévő feliratot

– mesélte Jimmy Fallonnak.

Nem ez az egyetlen érdekesség a lézerkarddal kapcsolatban. Jackson külön kérte George Lucast, hogy az ő fénykardja lila legyen, amire a rendező hosszas gondolkodás után végül igent mondott. Jackson azzal viccelődött, hogy a háborús jelenetekben így könnyebb őt kiszúrni.