A valóságshow-ról alkotott elképzelésünket teljesen felforgató 2007-es Keeping up with the Kardashians kezdetben még jóval inkább az anyatigris, Kris Jenner érdeme volt, mostanra viszont a celebritásstátuszba emelkedett lányain lesz a hangsúly a Hulu új szériájában.

Az áprilisban a streamingóriás kínálatában egyszerűen The Kardashians címmel debütáló műsor a lányok ígéretei szerint még nagyobb betekintést fog engedni hétköznapjaikba, mint annak elődje.

A család női tagjai a Varietynek adott interjújukban kiemelték például a közösségi média megjelenését mint választóvonalat a tartalomgyártásban. Mi sem bizonyítja jobban ennek felismerését, mint az, hogy Kim Kardashian a világ egyik legnagyobb követőtáborával büszkélkedhet Instagramján.

Természetesen, ha már ott voltak, egy közös fotózást is megejtettek.

