Legutóbb kissé mellőzte az énekesnőt, most viszont megragadta az alkalmat és egy videóbejegyzésben kért elnézést Till Attila Veres Mónikától.

Fotó: Facebook

Akik követik a Sztárban Sztár adásait, biztosan emlékeznek arra, amikor Majka és Curtis voltak a műsor vendégei és az épp futó SWING turnéjukból adtak egy kis ízelítőt a színpadon. A produkció után Till Attila váltott néhány szót a rapperekkel, ám a nézők közül és a sajtóban is több helyen sérelmezték, hogy a társalgás közben Veres Mónikát levegőnek nézte. Ezt a szituációt igyekezett most korrigálni a műsorvezető, amikor élőben jelentkezett be a Facebook-oldalán Majorosék szombati koncertje után, amelyen ő is részt vett.

Elnézést kérek, hogy a múltkor nem kérdeztem, elvitt a hév. De köszönni köszöntem egyébként, csak nem jött át

– mentegetőzött a tévés nevetve.

Szeretném elmondani – most Székesfehérváron vagyunk a SWING turnén –, hogy még mindig az ország egyik legjobb énekesnője Nika. De komolyan, csodálatos volt, iszonyat jó volt, úgyhogy mindenféleképp nézzétek meg, hallgassátok meg!

Ezt követően az énekesnő hogyléte felől érdeklődött, majd arra is kitért, vajon mennyire szeret Nika swinget énekelni, végül pedig megnyugtatott mindenkit, hogy minden rendben van közöttük.

Íme a videó, amely „Itt az elmaradt Nika-interjú” címmel került fel Tilla oldalára.