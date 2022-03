Világra jött Czutor Zoltán és Czutor-Kilián Zsanett harmadik gyermeke.

Egy kicsit előbb, tegnap megérkezett Franci baba hozzánk! Mindenki jól van! Köszönjük a rengeteg üzenetet és hogy osztoztok az örömünkben! Az érzés csodás! Bár nehéz szavakba önteni! Megérkezett az álomlányom!

– olvasható a televíziós műsorokból is ismert édesanya bejegyzésében, aki fotót is mutatott a piciről. Ezt korábban az édesapa is megtette, de mivel az általa megosztott kép engedélyköteles volt, ezt igyekeztünk tiszteletben tartani.

A Belmondo együttes 52 éves frontemberének egyébként az előző házasságából is van már három gyermeke, így Czutor Zoltán a kislány érkezésével immáron hatszoros apuka. A gyermek születéséről állítólag Hadas Kriszta forgatott dokumentumfilmet, amelyet az érdeklődők a Jön a baba Hadas Krisztával című sorozat új epizódjaként tekinthetnek majd meg.