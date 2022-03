Az EDDA frontembere úgy gondolta, március 15-én magára veszi a kormányfőt.

Ahogy az Index is megírta , elkészült a Nemzeti dal Tolcsvay László-féle megzenésítésének egy új változata. A friss verziót promózván érkezett ma reggel Nagy Szilárd és Pataky Attila a Mokka stúdiójába, akik többek közt Muri Enikő és Nagy Feró mellett énekelnek, illetve szerepelnek az új feldolgozáshoz készített klipben.

Az EDDA frontembere úgy döntött, az alkalomhoz egy olyan pólót vesz fel, amin Magyarország miniszterelnökének arcképe látható. A felsőn Orbán Viktor, mint Európa vezetője (The Leader of Europe) szerepel, amin igazából olyan nagyon nem lepődik meg az ember, miután Pataky Attila nyíltan vállalja, hogy nagy rajongója a kormányfőnek, illetve hogy a kormánypártiak táborát erősíti – feltehetőleg a mai békemeneten is ott gyalogol majd. Arról egyelőre nincs hír, vajon Orbán Viktornak van-e EDDA-pólója.

Fotó: Facebook

Mint ismert, a Nemzeti dal új megzenésített verziójától Tolcsvay László nyilvánosan is elhatárolódott. Közösségi oldalán azt írta: „Nem működtem közre a Nemzeti dal »fiatalításának« létrehozásában. Az ötletgazdákat nem ismerem, sose találkoztam velük. Ha tudtam volna az »akcióról«, az eredeti dallam éneklését kértem volna, a kortársaimtól is! Az énáltalam ‘73-ban megzenésített Petőfi-versben nem volt »yeah«. Hiszen MAGYARUL írtam. Szomorú vagyok.” A műsorvezetők erre is rákérdeztek az interjúban, kérve Patakyékat, reagáljanak Tolcsvay László szavaira.

„Az egyik, hogy nagyon tiszteljük Tolcsvay Lászlót. A másik, hogy 1973-ban ugye ő megzenésítette ezt a költeményt. Hál' istennek az internet világa óriási, és bőven megfér azt gondolom az ő verziója és a mi verziónk is egymás mellett. A harmadik dolog, amit hozzáfűznék, hogy ez egy feldolgozás. És egy feldolgozáshoz egyébként jogilag nem szükséges engedélyt kérni. És a negyedik dolog, mi a szövegen egyetlenegy betűt nem változtattunk. (...) Egy „yeah” egy érzelem kifejezése, egy kiváló hangi bravúrral, ahogy azt Muri Enikő megoldotta. Azt gondolom, ebben semmi kivetnivaló nincs” – mondta Nagy Szilárd.

„Lacinak ehhez nagyobb toleranciával, jóindulattal és felülemelkedettséggel kellett volna esetleg hozzáállni. Én nem mondom meg, hogy neki mit kellett volna csinálni, itt nem róla, meg rólunk van szó, a dalról van szó” – jelentette ki Pataky.

