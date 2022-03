Az énekes furcsa módon bevállalta, amit a legtöbb előadó valószínűleg inkább titkol.

Van, aki játszik, mások e-maileket olvasnak, ByeAlex pedig azzal indítja a napját, hogy lecsekkolja, hol milyen írások jelentek meg róla a neten. Az énekes ezt az információt önként árulta el magáról egy videóinterjú részletét megosztva az Instagram-oldalán. A színpadi emberek esetén talán nem is olyan szokatlannak tűnő tevékenységét azzal magyarázta, hogy

minden nap felkerülnek róla új cikkek a világhálóra.

Hogy segítsünk picit: az Indexen utoljára március 10-én említettük meg a nevét, miután ő is szerepelt a VOLT Fesztivál frissen bejelentett magyar fellépői között. A Velveten pedig akkor írtunk róla, amikor január közepén tarkopasz fejjel jelentkezett be a közösségi oldalán. Épp ezért már nagyon is időszerű volt, hogy ez a mostani poszt megszülessen. Ha elindul az RTL Klubon az X-Faktor új évada, és még a mentorok között lesz, ígérjük, minden adás után szolgáltatunk neki reggeli olvasnivalót.