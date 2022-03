Ahogy arról az Index is beszámolt, a 25 éves modell a Vogue magazinnak adott interjújában vallotta be először, hogy 14 évesen kés alá feküdt, hogy átszabassa az orrát.

Fotó: Daniele Venturelli / Getty Images Hungary

A beavatkozást azóta megbánta, és úgy érzi, idővel megszerette volna az orrát. Az interjú megjelenése után sokakban felmerült a kérdés, hogy a modell szülei miért engedték meg egy ennyire fiatal lánynak, hogy ilyen komoly döntést hozzon a külsejével kapcsolatban. Bella rajongói a közösségi média oldalakon édesanyját, Yolanda Hadidot okolják ezért, szerintük ugyanis az ő feladata lett volna lebeszélni lányát a beavatkozásról és meggyőzni arról, hogy nincs is rá szüksége.

Egyetlen 14 éves sem akar plasztikai műtétet csak úgy, hacsak nem mutattak rá egy bizonyos tulajdonságára olyan sokszor, hogy már ennyire elbizonytalanodott

— írta az egyik rajongó. Érdekes módon Bella édesapjára, Mohamed Hadidra nem terjednek ki a vádak.

Az 58 éves Yolanda egyébként 2012-ben vált híressé, a The Real Housewives of Beverly Hills című reality műsor sztárjaként, amelyben lányai is szerepeltek. Az interjúban Bella arról is beszélt, milyen nagy nyomást érzett azzal kapcsolatban, hogy változtasson a külsején, miután ilyen fiatalon híres lett. Emellett küzdött a reflektorfényben való élettel és azzal, hogy gyönyörű, szintén modell nővére, Gigi Hadid árnyékában él.