Lisa Kudrow áldását adja a Jóbarátok rebootra, de csak egy feltétellel.

Fotó: HBO Max via Bestimage / Northfoto

Az 58 éves színésznő Phoebe Buffayt alakította az ikonikus sorozatban, aminek újragondolását abszolút nem veti fel, sőt, részéről rendben lenne a dolog, de csak akkor, ha ő nem szerepel benne.

Nem hiszem, hogy lesz Jóbarátok reboot. Mármint amelyikben bármelyikünk is szerepelne, de egy reboot, amihez új gárdát választanak? Szívesen látnék egy új verziót a Jóbarátokból.

- mondta Kudrow.

Nem meglepő, hogy ismét felmerült a Jóbarátok feltámasztásának gondolata, tekintve, hogy a Pletykafészek is megkapta a maga "folytatását", a Szex és New Yorkról már nem is beszélve. Persze kérdés, hogy abban a világban, ahol az Így jártam apátokkal sorozatot sem éppen kedvelik a nézők, mennyire lelkesednének a törzsgyökeres rajongók egy olyan kultikus széria újragondolásának ötletétől, mint a Jóbarátok.

(Metro)