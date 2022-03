Fotó: Matt Winkelmeyer / Getty Images Hungary

Sandra Bullock legújabb filmje Az elveszett város, a legőrültebb ötletekre is kapható Channing Tatummal érkezik hamarosan. Ami viszont külön meglepetésként érte a rajongókat, hogy Brad Pitt is fel fog tűnni egy hosszabb cameo erejéig. A színésznő a The Late Show műsorában elárulta miként is sikerült rávennie Brad Pittet a szerepre, miközben a színész szintén egy forgatás közepén volt.

Az egyik barátnőm, aki már régóta a fodrászom, éppen az ő haját csinálta a "Bullet Train" filmjére, ezért felhívtam és megkéretem, hogy vesse fel Pittnek. Még csak nem is beszéltem vele személyesen

Az Oscar-díjas színésznő Janeine nevű fodrásznője pedig láthatóan, akkor sem hagyja cserben, ha produceri munkákat kell elvégeznie két hajvágás közt. Igazán figyelemreméltó meggyőző készség, neki köszönhetően egyből két sztár merészkedik, majd Sandra Bullock megmentésére a dzsungel mélyére.