Mókás kalapos és cukin néző macskákból sosincs elég, a DreamWorks stúdió háza táján legalábbis biztosan nem.

Érkezik ugyanis a közönségkedvenc Shrek animációs filmekből megismert Csizmás Kandúr legújabb felvonása. A bolyhos igazságtevő főszereplésével készült Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság másodszor is jó szórakozásnak ígérkezik a legkisebbeknek. Ráadásképpen, a stúdiótól már megszokhatóan, most is szeretnének egy kis morális tanmesét kerekíteni a történetükből.

Egyszerűnek ígérkező cselekménye ahhoz a mindenki által ismert mondáshoz köthető, miszerint a macskáknak kilenc életük van. Nos, a csizmás bajkeverőnek is ennyi lenne, a helyzet csak az, hogy kalandjai során számukat vesztette. Így az utolsó balul elsült napja után arra a felismerésre jut, hogy egyetlen élete maradt hátra a világi nagy kavalkádban.